Cañete (Pimec) i Riera (Cambra d'Espanya) aposten per aliances publicoprivades per impulsar pimes

Martínez celebra que Kit Digital hagi signat 370.000 acords per a la digitalització de pimes



S'AGARÓ (GIRONA), 25 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de Pimec, Antoni Cañete, i la directora general de la Cambra d'Espanya, Inmaculada Riera, han apostat per crear col·laboracions publicoprivades per impulsar les pimes.

Així ho han expressat aquest dissabte juntament amb l'exdirector general de Red.es, Albert Martínez Lacambra, en el debat 'Pimes i creixement econòmic' en la XXVIII Trobada d'Economia a S'Agaró (Girona).

"Sense col·laboració publicoprivada no creixerem. O no creixerem bé", ha afirmat Riera, que ha dit textualment que el programa de digitalització de pimes i autònoms Kit Digital a través de fons Next Generation és el millor exemple de col·laboració publicoprivada.

Cañete ha assenyalat que, amb diners públics, Kit Digital està digitalitzant les pimes i les està "fent créixer, més grans i més competitives".

En aquesta línia, Martínez ha assenyalat que els fons Next Generation són "una gran oportunitat per conduir aquestes pimes a la digitalització", i ha celebrat que s'hagin signat 370.000 acords entre digitalitzadors i digitalitzats.

LEGISLACIÓ

Cañete ha dit que perquè les pimes puguin créixer s'ha de legislar "pensant en els petits", ja que la dimensió condiciona en la capacitat de resiliència, en les seves paraules.

Segons ell, les pimes tenen veu pròpia a Catalunya i a Europa però han d'evolucionar per tenir-ne a nivell estatal: "Es produeixen elements legislatius, que lògicament tenen, en els quals hi ha, en el pont de comandament, alguns tipus d'accions que condicionen el creixement de les nostres pimes".

Ha celebrat que gràcies a Europa s'hagi creat la llei 'Crea i Creix', perquè "canvia el conte de la caputxeta, perquè injecta liquiditat al sistema" i se salven empreses i llocs de treball, en les seves paraules.

"CANVI CULTURAL" DE LES PIMES

Riera ha analitzat que les pimes "han d'entendre el valor de les aliances, el valor dels models de negoci", elements que, segons ella, els ajudaran a internacionalitzar-se.

I ha insistit que "s'ha d'incidir en els canvis legislatius, però que sense un canvi cultural" en les pimes tot el que es faci serà més a curt termini, en les seves paraules.

CONTROL I TRANSPARÈNCIA

Martínez ha explicat que els programes que es fan amb diners públics exigeixen nivells de control i transparència que fan que el procés sigui més lent: "Per part de la Comissió Europea, la pressió i la fixació que tenen amb el conflicte d'interès i la corrupció fa que encara es ralenteixi més".

I ha avisat que amb els Next Generation es va formular una narrativa "perillosíssima" pel que fa a la immediatesa, per la qual cosa ha recordat que qualsevol subvenció implica sol·licitar-la amb un procediment obert, transparència, lliure concurrència, etcètera, ha dit.