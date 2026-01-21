Cañete (Pimec) demana més inversió per evitar el deterioriament de la xarxa de Rodalies

La patronal xifra en 2,2 milions d'euros la pèrdua diària de costos laborals a Rodalies
BARCELONA, 21 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha demanat aquest dimecres més inversió per evitar el deteriorament de la xarxa de Rodalies, perquè considera que falta inversió continuada en el temps en les infraestructures de mobilitat i hi ha incompliment pressupostari.
Ho ha dit aquest dimecres en unes declaracions als mitjans a la seu de Pimec, en relació amb els dos accidents que han tingut lloc dimarts a la nit, el més greu el de la línia R4 a Gelida (Barcelona), i que s'ha saldat amb un mort.
"No és una qüestió puntual, sinó que es dona des de fa temps i es produeix perquè no s'està invertint prou per mantenir les infraestructures, especialment en l'àmbit de Rodalies", ha alertat el president de Pimec, que també ha parlat d'una situació de retards sistemàtics que afecten la mobilitat de les persones i l'activitat econòmica normal de les empreses.
Segons les dades de Pimec compartides per Cañete, aquests retards i incidències es tradueixen en una pèrdua diària de 2,2 milions d'euros de costos laborals, a més de 3,2 milions d'euros més perduts diàriament en costos d'oportunitat.
"El que ha passat posa de relleu que, tot i que es facin pressupostos i es parli d'inversions en infraestructures, i vinguin diferents responsables governamentals a parlar de pluja de milions, si quan arriba el moment, no es fan realment, tot això dona una situació de deterioració", ha alertat el president de la patronal.
IMPACTE ECONÒMIC
En la mateixa línia, Cañete ha vinculat les irregularitats en el transport de persones com és la suspensió de tot el servei de Rodalies que s'està produint aquest dimecres, amb una pèrdua de la competitivitat de les empreses.
Per això, i malgrat defensar que respecta el dret a reivindicació, davant la possible vaga anunciada pel Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf), Cañete ha demanat que "no hi hagi un ús d'aquests drets en contra de les persones i l'activitat".