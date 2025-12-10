Cañete (Pimec), reelegit vicepresident de la patronal europea de pimes SME United

BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha estat reelegit com a vicepresident de la patronal europea de pimes SME United, que aquest dimecres ha renovat els seus òrgans de govern en l'assemblea anual.
La reelecció de Cañete per a aquest lloc "consolida la presència de les pimes catalanes en el diàleg social europeu i reafirma el lideratge de Pimec", informa la patronal catalana en un comunicat.
Cañete ha destacat en el seu discurs els eixos estratègics de la patronal europea: la participació de les pimes en la compra pública, la reducció de la burocràcia, la facilitació del finançament empresarial i promoure una legislació que prioritzi les empreses amb menys dimensió.
També ha subratllat la importància d'impulsar la lluita contra la morositat mitjançant un nou reglament que compti amb un règim sancionador "efectiu" i autoritats de compliment.
Pimec assenyala que amb la reelecció de Cañete per a aquest lloc les pimes de Catalunya consoliden la seva presència davant la Unió Europea, cosa que permet a la patronal tenir "veu pròpia a Brussel·les" i participar en la definició de les polítiques econòmiques i empresarials de la Unió.
Per la seva banda, el representant de la patronal italiana Confartigianato, Davide Galli, ha estat elegit com a nou president de SME United fins al 2027, en substitució del finlandès Petri Salminen.