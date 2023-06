Cañete (Pimec) reclama que el proper Govern incorpori a les pimes al diàleg social

Espera que la futura directiva europea sobre morositat contempli sancions

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha reclamat que el Govern que surti de les eleccions del 23-J incorpori a les pimes "amb veu pròpia" en el diàleg social.

Ho ha dit aquest dimarts durant la celebració dels 36 Premis Pimes de la patronal, a la qual han assistit la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet; el president de la Generalitat, Pere Aragonès; els ministres José Manuel Albares i Raquel Sánchez; la presidenta del Parlament, Anna Erra; el delegat del Govern, Carlos Prieto; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; els consellers Roger Torrent, David Mascort, Ester Capella, Natàlia Garriga i Gemma Ubasart, i els expresidents Jordi Pujol i José Montilla.

També han assistit a l'esdeveniment el primer secretari del PSC, Salvador Illa; el president d'ERC, Oriol Junqueras; el president de Junts, Jordi Turull; el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco; el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros; el president de Conpymes, José Maria Torres; la presidenta de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca, i el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó.

Cañete ha lamentat que l'actual Executiu no hagi complert el compromís que va demanar en l'anterior edició dels Premis Pimes al president del Govern central, Pedro Sánchez, sobre la representativitat de les pimes en el diàleg social.

Ha recordat que el Consell de la Unió Europea (UE) ha adoptat la recomanació 9650/23 sobre el reforç del diàleg social a la UE que reclama una major participació de les organitzacions patronals i sindicals i que els criteris de representativitat siguin objectius, proporcionals i transparents.

MOROSITAT

Cañete ha explicat que en la conversa que va mantenir amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, la dirigent es va comprometre a modificar la directiva europea sobre morositat, que serà presentada el 12 de setembre pel Consell Europeu.

El president de Pimec ha apuntat la seva esperança que amb aquesta directiva no es produeixin més posicions d'abús i es contemplin sancions a la morositat.

Ha dit que l'"esperança" passa per Europa per no trencar la cadena de pagaments, tancar empreses i perdre llocs de treball i, per tant, parar als, en les seves paraules, 'morrosos', ha afegit, i ha recordat que el 2008, segons ell, una de cada tres empreses va tancar a causa dels incompliments en els terminis legals de pagaments.

SITUAR L'EMPRESA AL CENTRE

El president de la patronal catalana ha demanat als polítics i a la societat que sàpiguen situar l'empresa al "centre" de les seves decisions i pensant en la dimensió de les empreses.

Ha demanat que quan pensin en formació professional, quan elaborin polítiques industrials o quan estudiïn la fiscalitat, "pensin en les mipymes".

Ha reclamat que no es traslladi al terreny públic el que ja es fa de forma "eficient i eficaç" des del sector privat i col·laborar per generar les condicions que, en les seves paraules, posin fi a la desafecció ciutadana.