Cañete (Pimec) reclama que la nova llei de cambres defineixi "perfectament" la seva funció

Assegura que si participessin en el diàleg social "estarien pervertint la democràcia"



BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha reclamat que la nova llei de cambres que ha de tramitar el Parlament defineixi "perfectament" la funció d'aquestes entitats, en una entrevista a Europa Press.

Cañete ha subratllat que segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, les cambres "són entitats consultives, no participatives en el diàleg social".

Ha assegurat que Pimec treballarà per evitar que la llei pugui "pervertir la funcionalitat" de les corporacions de dret públic i ha apuntat que, en dependre directament de l'administració pública, les cambres podrien defensar una part en les negociacions i no el conjunt dels empresaris.

Per això, ha recordat que la proposta de Pimec és que la nova norma no permeti ambigüitats ni interpretacions, tot i que ha subratllat que Pimec "expressa la seva opinió" i que ha de ser el Parlament el que decideixi el text final de la norma.

Ha insistit que les cambres "no poden estar en el diàleg social perquè, en aquest cas, canviarien les regles del joc".

APORTAR VALOR

Cañete ha afegit que si les cambres tenen un marc legal que defineixi les seves funcions amb claredat, els permetrà "aportar valor per a les accions que fan", a més de tenir el finançament per dur-les a terme.

"A les cambres no els has de donar peixos perquè mengin cada dia i, per tant, no tinguin una activitat que els sigui pròpia, els has de donar una activitat pròpia que els permeti tenir el seu finançament i que la seva activitat aporti valor", ha dit.

El president de la patronal ha demanat no "confondre les funcions" ni desvirtuar-les, i posar ordre al debat.

SUPERILLES

Preguntat per la sentència judicial que dona la raó a Barcelona Oberta sobre la reforma del carrer Consell de Cent de Barcelona i que demana que es reverteixi, Cañete ha demanat "no fer discursos extremistes i populistes".

Ha apuntat la necessitat que les ciutats siguin "més habitables, més confortables i més utilitzables", tot i que ha dit que la mesura ha perjudicat una part de la població, ja que, segons ell, no s'ha tingut en compte la situació del trànsit i s'han generat problemes de col·lapse.

Cañete ha donat la raó a l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau que s'ha reduït el nombre de cotxes a l'Eixample de 350.000 a 250.000, però ha assenyalat que triguen més a fer els desplaçaments, per la qual cosa "és com si hi hagués 500.000 vehicles".

Per això, el president de l'organització ha demanat fer les transformacions necessàries perquè "realment no hi hagi una necessitat d'un vehicle" privat per desplaçar-se a Barcelona.