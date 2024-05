Cañete (Pimec) reclama que es mantinguin les inversions contra la sequera malgrat les pluges

Demana que es formi "aviat un Govern tan sòlid com sigui possible"



BARCELONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha reclamat a preguntes de la premsa que es mantinguin les inversions previstes per pal·liar la sequera malgrat l'anunci de la sortida de la fase d'emergència que ha fet el Govern aquest dimarts.

En una roda de premsa després de l'assemblea general ordinària de l'organització, Cañete ha assegurat que pensar que "s'ha acabat el problema és una equivocació".

"Plogui, nevi o passi el que passi, reclamarem de manera insistent que es facin les inversions necessàries i compromeses", ha afegit.

Davant la millora de l'aigua embassada a les conques internes catalanes, Cañete s'ha mostrat a favor d'eliminar restriccions: "Si estem en xifres de l'any passat, és perfectament comprensible que no hi hagi restriccions".

De totes maneres, ha demanat no canviar els hàbits d'estalvi d'aigua que la ciutadania i les empreses han assumit els últims mesos.

ELECCIONS

Preguntat per les eleccions catalanes de diumenge, Cañete ha demanat "que es configuri aviat un Govern tan sòlid com sigui possible" per donar resposta a les necessitats que té Catalunya.

Ha mostrat l'esperança que hi hagi un Govern fort que permeti "dur a terme els canvis i decisions que el país necessita" com l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, noves carreteres o el corredor mediterrani, i ha demanat respectar les minories, però també l'interès general.

D'altra banda, ha demanat muntar "escenaris estables, sense incerteses", i ha alertat que si n'hi ha, afectarà el creixement econòmic.