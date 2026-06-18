Cañete (Pimec) reclama a Hereu i Sàmper una llei d'impuls al creixement empresarial

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha reclamat aquest dijous al ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i al conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, una llei d'impuls al creixement empresarial que elimini els "frens normatius" que creu que existeixen i desincentiven el creixement de les pimes.
Ho ha fet a la 4 edició dels Reconeixements Empresarials del Vallès Occidental a Rubí (Barcelona), que han reunit a més de 300 empresaris de la comarca i ha distingit a diferents iniciatives empresarials, informa la patronal en un comunicat.
Cañete ha sostingut que el "dèficit de dimensió empresarial" de les pimes limita la seva productivitat, capacitat d'innovació i inversió, internacionalització i competitivitat, i ha sostingut que una iniciativa legislativa d'aquestes característiques ajudara a que creixessin en dimensió.
En la seva intervenció, Hereu s'ha referit a Europa i a la seva indústria, que ha de reforçar, i ha valorat que és necessari reforçar la dimensió de les pimes davant dels reptes globals: "Europa no serà més forta si no té més indústria, si no recuperem el comerç local de les nostres ciutats, si no tirem endavant la productivitat de la nostra economia i les pimes sou les grans aliades".
Per la seva banda, Sàmper ha posat en valor el Pacte Nacional per a la Indústria que la Generalitat ha signat aquesta setmana, i ha assegurat que la reindustrialització és una prioritat del Govern: "Necessitem més creixement industrial i el Vallès és un dels territoris que millor exemplifica aquesta aposta de país".