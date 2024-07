Cañete (Pimec) reclama configurar un nou Govern "tan ràpid com sigui possible"

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la patronal Pimec, Antoni Cañete, ha reclamat aquest dimecres als partits amb representació al Parlament que arribin a un acord per configurar un nou Govern "tan ràpid com sigui possible" i que sigui un executiu fort capaç de prendre decisions.

Així s'ha expressat Cañete en una entrevista a 'El Món', recollida per Europa Press, en la qual ha matisat que, com a representant d'una organització empresarial, no li correspon a ell valorar preferències sobre candidats, però sí instar a investir un nou president català.

Cañete ha demanat evitar una repetició electoral perquè considera que "tot apunta a que hi hauria un resultat similar a l'actual", per la qual cosa, a parer seu, només serviria per allargar el període d'interinitat del Govern i per augmentar la desafecció entre la ciutadania.

Sobre les empreses que van traslladar la seva seu fora de Catalunya durant el procés, ha subratllat que el món econòmic es mou d'acord amb els seus interessos i que busca estabilitat, i ha previst que, si no es generen incerteses, aquestes companyies tornaran "de manera natural".

Així mateix, ha defensat la llei d'amnistia perquè la "partida torni a un àmbit d'on no hauria d'haver sortit mai", i ha valorat que la mesura serveix per normalitzar la situació a Catalunya i, remarca, per dirimir les diferències.