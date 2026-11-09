Cañete (Pimec) reclama als partits aprovar una llei d'impuls del creixement empresarial

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha demanat als partits polítics assolir un compromís per aprovar durant la següent legislatura una llei d'impuls al creixement empresarial, que permeti eliminar els "obstacles administratius i reguladors que penalitzen les empreses quan augmenten de dimensió".
En el debat electoral organitzat per Pimec aquest dilluns, en el qual han participat Jordi Hereu (PSC), Ernest Urtasun (Comuns-Front Ampli), Xavier García Albiol (PP), Miriam Nogueras (Junts) i Juanjo Aizcorbe (Vox), Cañete ha reivindicat la necessitat que les pimes tinguin "veu pròpia en el diàleg social estatal" i participin de manera efectiva en els espais on es negocien i decideixen les polítiques, ha informat en un comunicat.
També ha reclamat un marc fiscal "just i tractor" i un marc laboral amb drets i deures adaptat a les característiques del teixit productiu.
"Les pimes constitueixen la immensa majoria del teixit empresarial, però continuen afrontant dificultats per guanyar dimensió. De fet, el 94% de les empreses espanyoles són microempreses, davant el 82% d'Alemanya, una diferència que posa de manifest la necessitat d'impulsar polítiques que afavoreixin el creixement", ha dit.
TRASLLADEN 400 PROPOSTES
Abans del debat, Pimec ha traslladat als candidats les 400 propostes de l'organització per a la pròxima legislatura, amb l'objectiu d'impulsar un entorn "més favorable" a l'activitat empresarial, facilitar que les empreses guanyin dimensió i reforçar la seva capacitat per invertir, innovar, generar ocupació i competir en igualtat de condicions.
Cañete ha incidit que les decisions polítiques han de tenir en compte la realitat de les pimes i ha demanat legislar "pensant primer en petit, eliminant els obstacles que dificulten el desenvolupament", i ha lamentat que la Comissió Europea hagi retirat el programa de treball de la institució per al 2027 de la proposta de reglament contra la morositat en operacions comercials.