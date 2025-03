Cañete (Pimec) rebutja que Catalunya tingui un SMI propi pel seu impacte en la competitivitat

Defensa que el finançament autonòmic sigui tractor i no extractor

BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha rebutjat un salari mínim interprofessional (SMI) propi a Catalunya per l'impacte que aquesta mesura tindria en la competitivitat de les empreses catalanes, en una entrevista a Europa Press.

Cañete ha explicat que aquest SMI propi seria "anar de victòria en victòria fins a la derrota final" i ha lamentat que a Catalunya hi ha 17 impostos més que en la resta de comunitats autònomes, normatives més dures i més inspeccions.

"Si jo al final em converteixo en menys competitiu que el territori que tinc al costat, el que passarà és que al territori que tinc al costat estaran passant coses", ha dit.

El president de la patronal ha posat com a exemple d'aquesta falta de competitivitat la província de Lleida, que, segons ha dit, ha crescut a un ritme menor que el d'Aragó "perquè es donen unes condicions de viabilitat i de competitivitat major".

Ha defensat que el salari mínim ha de ser "el més alt possible" sempre que no destrueixi ocupació ni activitat econòmica, i no impacti en la competitivitat.

"No ens enganyem. Si les empreses no són competitives, no generen marge, no podran, primer, pagar els impostos, que són els que els dona l'estat de benestar, i no podran pagar salaris, ni podran fer les inversions", ha afegit.

FINANÇAMENT SINGULAR

Cañete s'ha mostrat favorable al fet que Catalunya tingui un finançament singular i recapti els seus propis impostos, i ha assegurat que "el finançament és un element de justícia i de competitivitat".

Ha dit que el finançament autonòmic hauria de ser tractor i no extractor, que ha assegurat que és la situació que existeix a l'actualitat.

El president ha posat com a exemple a Alemanya, que "va posar per Constitució el principi d'ordinalitat. No hi ha cap land, que si és el primer, el segon o el tercer, després de la solidaritat, canviï la seva posició d'ordinalitat".

"Aquí, tu ets el número u, el número dos, el número tres, i el que fas és que solidaritzes i et vas al catorze. Som la dos o la tres i ens anem a la catorze de quinze. Per tant, no estem tractorant, estem 'extractorant'", ha assegurat.

ARANZELS

Preguntat per l'impacte dels aranzels anunciats pels Estats Units, Cañete ha dit que "va per barris" i ha assenyalat el sector primari com un dels més afectats.

En tot cas, ha assenyalat que les condicions del comerç internacional estan canviant, "no només aranzelàries, sinó geoestratégiques o geopolítiques".

Ha assenyalat la necessitat de ser "molt àgils" a l'hora de prendre decisions i que s'aposti per un comerç més local.

OPA DE BBVA

Cañete ha explicat que Pimec ha presentat un recurs d'alçada davant de l'Audiència Nacional per la negativa de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) d'acceptar la personació de la patronal en la fase 2 de l'estudi de l'oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA sobre el Banc Sabadell.

Ha defensat que Pimec és "agent social i econòmic més representatiu" de Catalunya i que representa a totes les empreses catalanes, inclòs el Banc Sabadell, per la qual cosa ha dit, literalment, que ha de ser part.

Ha recordat l'estudi realitzat per l'organització sobre l'impacte que tindria l'operació sobre la competitivitat del sector bancari a Catalunya i ha assenyalat els potencials perills per a l'accés de les pimes al finançament.