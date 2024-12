Cañete (Pimec) qualifica de "fracàs" que es redueixi la jornada laboral sense acord amb la patronal

Assegura que el "debat al carrer no és la reducció de la jornada"

BARCELONA, 19 des. (EUROPA PRESS) -

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha definit com un "fracàs" que la reducció de la jornada laboral es porti al Congrés dels Diputats sense haver arribat a un acord amb la patronal.

Ho ha dit aquest dijous en una trobada amb la premsa per fer balanç de l'any, en la qual ha afegit que l'"entristeix enormement" que no hi hagi hagut capacitat de diàleg i acord.

Cañete ha assegurat que "el debat al carrer no és la reducció de la jornada" i que si els treballadors poguessin triar, s'estimarien més un augment de sou.

Ha reclamat a la societat, als partits i als governs que "no tractin el tema des de la frivolitat" i ha alertat que les empreses no poden perdre viabilitat, que, segons ell, és el que pot estar en joc.

El president de la patronal ha assenyalat que la proposta de decret "serà molt negativa" en no haver existit aquest diàleg social, i ha demanat als partits que segmentin per dimensió d'empresa i sector.

Preguntat per si podrien demanar un vot favorable al decret, ho ha acceptat si es donen condicions com que es pugui portar la reducció a la negociació col·lectiva o que "es legisli pensant en els petits".

ABSENTISME LABORAL

Cañete ha alertat que l'absentisme laboral és el segon problema més gran de les empreses, per darrere les dificultats per trobar talent, i ha recordat que se situa en el 5,1% en el règim general i en l'1,1% en els autònoms.

Ha lamentat l'excessiva burocràcia que hi ha per donar resposta a les malalties dels treballadors, i ha demanat que es tracti la qüestió des de tots els angles.

Així mateix, ha criticat que les pimes necessitin dedicar fins a 41 hores mensuals en gestions amb les administracions, i que set de cada deu documents "que demanen ja els tenen".

ELECCIONS EL 2025

Cañete ha repassat les principals fites de la patronal durant el 2024, any en què ha celebrat el seu 50è aniversari, i ha assenyalat que durant el primer trimestre de l'any vinent hi haurà eleccions.

Preguntat per si s'hi presentarà, ha dit que el seu compromís "és continuar al capdavant, si els socis ho consideren oportú".

El president ha explicat que durant el 2024 els socis de la patronal han crescut un 6% --en dades provisionals--, i que la facturació ha estat de 24 milions, amb una previsió de 24,5 milions de pressupost per al 2025.

2025

El president de l'Observatori de la Pime de Catalunya, Oriol Amat, ha participat en l'acte per presentar les previsions macroeconòmiques del 2025, any en el qual tant l'economia catalana com la del conjunt d'Espanya creixerà entre un 2% i un 2,5%.

Ha assenyalat que serà "un any bo", però que caldrà tenir un ull posat en els riscos geopolítics, com els aranzels als Estats Units o l'evolució de la política monetària.