Cañete (Pimec) qualifica d'"oportunista" la proposta de reduir la jornada laboral

BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha qualificat d'"oportunista" la proposta de reduir la jornada laboral a 37,5 hores setmanals, en una entrevista a 'Vilaweb' recollida per Europa Press aquest dilluns.

Cañete ha demanat entrar en profunditat en la proposta "perquè tindrà conseqüències" i cal, segons ell, parlar sobre aquestes competències.

Ha lamentat que els darrers anys s'ha doblat l'absentisme, la qual cosa ha dit que afecta especialment les pimes, i que si s'afegeix a una reducció de la jornada, impacta en la competitivitat.

El president de la patronal ha explicat que l'absentisme també és un problema de les empreses i del sistema: "Si triguen molt a fer una prova, si no hi ha un control concret de la baixa, si hi ha un abús o si no posem les condicions perquè d'alguna manera no n'hi hagi".

Ha afegit que les pimes tenen més problemes per fer front a aquest absentisme que les grans empreses i ha dit que la reducció de la jornada laboral hauria de tenir en compte la dimensió de l'empresa i el sector d'activitat.