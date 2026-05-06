Cañete (Pimec) proposa destinar 60 milions a l'assistència primària per reduir l'absentisme

Diu que apujar salaris "és urgent i necessari, però passa per guanyar productivitat"
BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha proposat destinar 60 milions procedents del conveni de la Seguretat Social a l'assistència primària amb la finalitat de reduir l'absentisme.
Ho ha dit aquest dimecres en una sessió de Fórum Europa Tribuna Catalunya, en la qual han estat presents el president del Parlament, Josep Rull; els consellers Alícia Romero i Miquel Sàmper, i el secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros, entre d'altres.
Cañete ha assenyalat que aquesta inversió en assistència primària hauria de permetre reduir el "col·lapse" que ha assegurat que hi ha actualment i que és una de les causes de la durada de les baixes laborals.
Ha assegurat que el debat sobre l'absentisme no va "contra ningú" ni pretén culpabilitzar cap col·lectiu, i ha explicat que l'atur és inversament proporcional a les baixes laborals a tot Europa.
No obstant això, ha afirmat que Espanya és el segon país amb més baixes laborals malgrat tenir un 10% d'atur: "Tenim un problema".
SALARIS
Cañete ha assegurat que apujar salaris "és urgent i necessari, però passa per guanyar productivitat i dimensió empresarial", ja que ha dit que és l'única manera d'aconseguir-ho.
Ha insistit que "sense productivitat no hi ha millors salaris" i ha destacat que el teixit productiu està format majoritàriament per pimes.
"Tenim un problema de productivitat: des del 1995 no hem millorat la productivitat", ha dit, i ha assegurat que si no s'impulsa, serà impossible que les empreses puguin tirar endavant.
Sobre l'impacte de la inflació, ha demanat "anar amb compte" en com es tracta la inflació, ja que ha alertat que, si no es vigila, l'alça actual de preus del 3,2% pot arribar al 4% o el 5%.
REGULARITZACIÓ
El president de la patronal ha assenyalat que entre 2020 i 2023 Catalunya va perdre 50.000 persones de població activa i va crear 280.000 llocs de feina, i van caldre 330.000 immigrants per cobrir les vacants creades, per la qual cosa ha assenyalat la necessitat que hi hagi immigració.
No obstant això, ha subratllat que "aquestes persones han de tenir condicions humanes dignes, en drets i en obligacions", i ha dit que la regularització actual s'ha de fer.