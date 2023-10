Cañete (Pimec) es posiciona a favor de l'amnistia i demana "resoldre el que és polític en l'àmbit polític"

MADRID, 19 oct. (EUROPA PRESS) -

La patronal de la petita, la mitjana i la microempresa de Catalunya (Pimec) s'ha posicionat a favor de l'amnistia quan ha assegurat que els problemes polítics s'han de resoldre dins l'"àmbit polític" i sortir del judicial, sempre que hi hagi un ampli consens.

Amb aquestes paraules s'ha expressat el president de Pimec, Antoni Cañete, durant un acte a Madrid en què ha informat de l'obertura d'una seu de la patronal a la ciutat, i en el qual també ha recalcat que la qüestió catalana no hauria d'haver sortit "mai" del terreny polític.

Davant els mitjans, Cañete ha matisat que Pimec vol que les coses es facin dins la "legalitat" per dotar les empreses a Espanya de menys "incertesa" en el panorama polític actual i, per tant, ha afirmat que "no entren en com es faci", sempre que es respecti la democràcia.

Així mateix, el president de la patronal de pimes catalanes ha insistit que són els polítics els que han de donar una solució al problema que hi ha a Catalunya, ja que "és la seva feina".

En aquest sentit, ha afirmat que estan disposats a treballar en la pròxima legislatura amb qualsevol partit polític, "porti el color que porti", com s'ha fet fins ara, però ha reconegut que "en la centralitat" és on se senten més còmodes. "El nostre desig és que aquesta centralitat es faci el més àmplia possible", ha afegit Cañete.