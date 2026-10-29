Cañete (Pimec) lamenta la defunció de l'exministra Fátima Báñez

Diego Radamés - Europa Press
BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha lamentat la defunció de l'exministra d'Ocupació i Seguretat Social i presidenta de la Fundació CEOE, Fátima Báñez, en l'accident ferroviari de Toledo de dimecres.
En un missatge a X recollit per Europa Press, ha recordat que va treballar amb Báñez "braç a braç" en la reforma laboral del 2012: "Avui, al dolor per la seva pèrdua s'hi suma el record dels moments i esforços compartits", ha expressat.
Cañete ha enviat el condol a la família i amics de Báñez, i també a la CEOE i al PP.