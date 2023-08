Cañete (Pimec) insta a "que es formi Govern central el més aviat possible i que sigui el més estable possible"

Adverteix que "la inèrcia és la que és" i no tenir Govern central no permetrà revertir-la



BARCELONA, 3 ago. (EUROPA PRESS) -

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha instat els partits polítics a "que es formi Govern central el més aviat possible i que sigui el més estable possible. Les inversions casen malament amb la incertesa".

En una entrevista d'aquest dijous a 'El Periódico' recollida per Europa Press, ha valorat sobre l'economia nacional que "la inèrcia és la que és" i ha advertit que --textualment-- no tenir Govern central significa renunciar a les palanques per revertir-la.

Ha afirmat que ha parlat amb els partits i que els ha demanat que "en cap de les dues parts, hi hagi posicions extremes que dificultin el diàleg", i ha sostingut que, governi qui governi, en les seves paraules, ha de dotar a les pimes de representativitat al diàleg social.

També ha assenyalat que veuen "amb preocupació" les dades d'atur a Catalunya, al seu semblar, havent-hi treball, i ha instat a millorar més les polítiques d'ocupació activa i menys les passives.

"Ara mateix hi ha empreses pagant sous que els faran tancar", ha afirmat Cañete, i ha afegit que --textualment-- les empreses han de pagar tot el que puguin als treballadors, però han de ser empreses competitives i viables.

Ha augurat que, encara que fins ara el consum de les famílies ha aguantat l'economia, no seguirà així: "Hi ha famílies que han passat de pagar 600 euros d'hipoteca a 1.200 euros. La cistella de la compra també s'ha disparat", ha assenyalat, la qual cosa ha qualificat de desacceleració, però no de catàstrofe.

FOMENT I CAMBRA DE COMERÇ

Preguntat per les candidatures de les properes eleccions a la Cambra de Barcelona, el president de Pimec ha sostingut que els agradaria "que en la Cambra es parlés d'economia, no de política".

"A partir d'aquí, donarem llibertat de vot perquè, una vegada triat el ple de la Cambra, votin al president que considerin", ha afegit.

Sobre el preacord de l'Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) signat, entre d'altres, amb Foment del Treball, ha dit estar "convençut" que la patronal tornarà a la taula i formularan un nou AIC.