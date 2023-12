Cañete (Pimec) exigeix evitar que la sequera ralenteixi l'economia catalana

Avisa que hi pot haver ertos en empreses si les administracions no prioritzen el problema



BARCELONA, 20 des. (EUROPA PRESS) -

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha advertit aquest dimecres que la sequera pot ralentir l'economia catalana el 2024 i donar lloc a ertos si no es prenen mesures de manera urgent.

"Això no va de si plou o si resem a la Verge de Montserrat", ha dit en una trobada amb periodistes, en la qual ha demanat a les administracions que donin prioritat al problema.

D'altra banda, Cañete ha proposat incentius fiscals per a les empreses que tenen la seu social i l'activitat al mateix territori, com una fórmula per afavorir el retorn de les companyies que se'n van anar de Catalunya "per motius polítics o fiscals".