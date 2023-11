Cañete (Pimec): en els Next Generation hi ha hagut "arrencada de cavall i parada d'ase"

Participa en la jornada del PPE també com a vicepresident de la patronal europea de pimes



BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de Pimec i vicepresident de Conpymes i de l'SME United (patronal europea de pimes), Antoni Cañete, ha lamentat aquest dilluns que en la gestió dels fons europeus Next Generation hi ha hagut "arrencada de cavall i parada d'ase", en bona mesura per la burocràcia, i ha demanat més protagonisme de les pimes en la seva gestió.

Durant un debat de la jornada del Partit Popular Europeu 'Camí a la recuperació' a Barcelona, ha assegurat: "Necessitem més i més Europa" en la bona direcció, ha dit, i ha posat d'exemple la lluita contra la pandèmia.

"Possiblement no hem tingut mai a Europa una aposta tan gran com els Next Generation", i ha valorat l'oportunitat i la responsabilitat que suposa mancomunar un deute de 700.000 milions, ha dit.

No obstant això, ha advertit que aquests ajuts europeus "no són una repartidora, és una inversió que s'ha d'amortitzar, és a dir, fer-la en la bona direcció", i ha demanat més protagonisme per a les pimes, que són el 99,8% d'empreses a Espanya.

"Sempre parlem de tot per les pimes però sense les pimes, la qual cosa porta a accions sense resultat on som el motor de l'economia. Si som el motor, hem de ser al pont de comandament", ha defensat el president de la patronal catalana.

"Tenim els fons, però quan ens pregunteu a les pimes, diem 'd'haver-ne, n'hi ha', però no decidim", ha subratllat.

Cañete ha demanat legislar "pensant primer en els petits per fer-nos grans" i ha assegurat que el principal problema de les pimes és la burocràcia.

"ON SÓN ELS NEXT GENERATION?"

"On és la utilització dels Next Generation? Les administracions en són les grans receptores", ha lamentat.

També ha lamentat que moltes empreses han posat plaques solars per afrontar els reptes de la sostenibilitat però "encara no han cobrat", i també ha recordat el paper de Pimec en la normativa europea per lluitar contra la morositat.