Cañete (Pimec) demana polítiques de sobirania energètica perquè ningú no pugui "apagar l'interruptor"

Pérez (L'Energètica) es decanta per menys burocràcia i mecanismes per facilitar projectes

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha apostat per polítiques públiques que afavoreixin la sobirania energètica: "Que ningú no ens pugui apagar l'interruptor".

"Si t'apaguen l'interruptor, se t'ha acabat la partida", ha dit aquest dijous al costat del director general de L'Energètica, Daniel Pérez, en una jornada organitzada per Aelec i 'La Vanguardia', en col·laboració amb la patronal, sobre la transició energètica.

Per Cañete, l'energia "és un dels temes de la columna vertebral i dels problemes" de les empreses, per la qual cosa ha demanat menys burocràcia per afavorir la creació de projectes.

"No podem tenir una administració que no sigui tractora, sinó que sigui extractora a l'hora que puguem prendre les decisions i els canvis que necessitem", ha valorat.

"SENSE DISTORSIONAR EL MERCAT"

També ha coincidit així Pérez, que ha situat la reducció de la burocràcia i la generació d'una opinió pública a favor dels projectes energètics al territori com els principals reptes del sector.

A parer seu, l'administració també ha de crear mecanismes econòmics perquè les empreses vegin viable desenvolupar projectes d'energia renovable.

Ha assegurat que si no es posen facilitats a les empreses i es busquen "solucions econòmiques sense distorsionar gaire el mercat", ningú no voldrà fer plantes fotovoltaiques.

Finalment, Pérez ha valorat que Catalunya necessita planificació energètica i inversió en xarxes: "Necessitem explicar a la gent que cal fer renovables, però també cal fer el germà menys sexy de les renovables, que són les xarxes".