Cañete (Pimec) demana més inversió per evitar la deterioració de la xarxa de Rodalies

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
La patronal xifra en 2,2 milions d'euros la pèrdua diària de costos laborals a Rodalies
BARCELONA, 21 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha demanat aquest dimecres més inversió per evitar la deterioració de la xarxa de Rodalies, perquè considera que cal una inversió continuada en el temps en les infraestructures de mobilitat i hi ha un incompliment pressupostari.
Ho ha dit en unes declaracions davant els mitjans a la seu de Pimec, després dels dos accidents d'aquest dimarts a la nit, el més greu el de la línia R4 a Gelida (Barcelona), i que s'ha saldat amb un mort.
"L'anàlisi d'avui la farem, però això no és una qüestió puntual, sinó que ve des de fa molt temps i lògicament es produeix perquè no s'estan produint les inversions necessàries per al manteniment d'una cosa tan necessària com les connexions i la mobilitat", ha alertat.
També s'ha referit a una situació de retards sistemàtics i incidències que afecten la mobilitat de les persones i l'activitat econòmica normal de les empreses, i es tradueixen en una pèrdua diària de 2,2 milions d'euros de costos laborals, a més de 3,2 perduts diàriament en costos d'oportunitat.
"El que ha passat posa de relleu que, tot i que es facin pressupostos i es parli d'inversions en infraestructures, i vinguin diferents responsables governamentals a parlar de pluja de milions, si, quan arriba el moment, no es fan realment, tot això provoca una situació de deterioració", ha afegit.
IMPACTE ECONÒMIC
En la mateixa línia, ha vinculat les irregularitats en el transport de les persones, com la suspensió de tot el servei de Rodalies que es dona aquest dimecres, amb una pèrdua de la competitivitat de les empreses.
Per això, tot i que ha defensat respectar el dret a la reivindicació, davant la possible vaga anunciada pel Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf), ha demanat que "no hi hagi un ús d'aquests drets en contra de les persones i l'activitat".