Cañete (Pimec) demana que les pimes no siguin "l'esgaló feble" davant dels efectes del conflicte a Iran

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 7 març (EUROPA PRESS) -
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha reclamat que les petites i mitges empreses no poden tornar a ser la "baula feble" davant de les conseqüències econòmiques del conflicte que es desenvolupa a Iran i Orient Mitjà.
"Aquest conflicte té un impacte real que no és teòric sobre les pimes i en aquest sentit hem posat de manifest el que significa l'impacte immediat sobre el mercat energètic i, sobretot, sobre l'àmbit logístic global", ha expressat després de celebrar-se la reunió extraordinària del Consell del Diàleg Social de Catalunya aquest dissabte, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
Així, ha dit que la durada del conflicte marcarà quin és la repercussió econòmica i la intensitat de la mateixa i ha valorat de forma "molt positiva" la creació del grup de treball permanent entre el Govern i els agents socials, davant d'un context internacional que ha qualificat d'extremadament tens.