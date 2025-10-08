Cañete (Pimec) demana "joc net" als accionistes del Sabadell en l'opa de BBVA

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha demanat aquest dimecres "joc net" als accionistes de Banc Sabadell en l'opa de BBVA a l'entitat catalana i ha reiterat que, en cas que es dugui a terme, crearà un problema sobretot a les petites i mitjanes empreses, textualment.
Ho ha dit en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en què ha assegurat que "moltes" empreses han trucat a Pimec per les conseqüències de la possible operació i ha assenyalat que si es produeix, l'empresari que vulgui un crèdit tindrà, segons ell, un problema.
Preguntat per la mesura del control horari que contemplava el projecte de llei de reducció de la jornada laboral impulsat per la vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball, Yolanda Díaz, tombat al Congrés el passat 10 de setembre, ha expressat que pot ser "pitjor encara" que la reducció de la jornada laboral.
"Nosaltres no som ni contraris a les 37 hores i mitja, ni tampoc al registre horari, que ho estem fent. El problema és que cada vegada que ens fan una normativa nova, és una normativa nova, més burocràcia", ha dit.
Considera que la reducció de la jornada laboral podria passar "pel diàleg social" i ha insistit que, segons ell, tal com estava plantejada la reducció, feia inviable per a les petites i mitjanes empreses que es pogués dur a terme.