Cañete (Pimec) demana al Govern que pagui "directament" a les empreses subcontractades

Celebra el paquet d'ajuts a les pimes anunciat per la Comissió Europea



BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha demanat aquest dimecres que el Govern de Catalunya pagui "directament" a les empreses subcontractades en els contractes públics en lloc de les empreses que s'hi presenten i guanyen la licitació.

Ho ha fet en la Comissió d'Empresa i Hisenda del Parlament de Catalunya, en què ha recordat que la Llei 9/2017 de contractes del sector públic ja contempla aquesta opció, tot i que no s'estigui executant.

Ha explicat que la contractació pública de la Generalitat ha suposat una despesa de 6.000 milions d'euros el 2022, i ha analitzat que la seva proposta impactaria sobre el 50% d'aquests números.

"Seria un estalvi financer molt important per a les empreses de menys dimensió i, per tant, les faria més viables i competitives", ha afegit.

AJUTS A LES PIMES

A més a més, el també vicepresident de la patronal europea de pimes SME United ha celebrat el paquet d'ajuts SME Relief Package que ha anunciat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, aquest dimecres: "Té conseqüències històriques i transcendentals".

El nou reglament, que compta amb un total de vuit mesures que donen suport a les pimes, inclou el límit de 30 dies perquè les empreses paguin als seus proveïdors i la millora de l'accés al finançament, entre altres mesures.

Cañete ha assenyalat que el nou reglament deroga l'actual directiva de pagaments i fa que l'aplicació sigui immediata i literal i ha recordat que les sancions són "imprescindibles" per reduir la morositat.

Ha detallat que a Espanya un de cada tres tancaments d'empreses estan vinculats de manera directa o indirecta amb la morositat.

GRUPS PARLAMENTARIS

La diputada d'ERC, Jordina Freixenet, ha reconegut que les institucions públiques catalanes tenen el "repte" de facilitar els tràmits perquè les petites i mitjanes empreses es presentin als concursos de contractació pública.

El diputat de Junts per Catalunya, Joan Canadell, ha dit que estudiaran la proposta que ha formulat Cañete en la comissió perquè "té tot el sentit" i ha valorat que les petites i mitjanes empreses són el cor de l'economia catalana.

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha recordat que l'exconseller d'Economia de la Generalitat, Jaume Giró, ja va plantejar una nova llei de contractació pública i que "ara ha desaparegut del programa".

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha recomanat a Cañete que no tingui "gaires esperances" en les mesures plantejades per la Unió Europea i l'ha animat a continuar treballant per representar les pimes.

El diputat d'En Comú Podem, Joan Carles Gallego, ha coincidit amb la proposta de Cañete perquè això voldrà dir que les empreses hauran de presentar prèviament en les licitacions una llista de les subcontractades.

El diputat de Cs, Joan García, també ha mostrat suport a la proposta de Cañete perquè "podria ajudar a la liquiditat" de les pimes.

El diputat del PP, Daniel Serrano, ha compartit l'anàlisi del president de Pimec tot i que ha dit que és conscient "que hi ha hagut governs del seu partit que no sempre han pogut o han volgut" implementar les reivindicacions de la patronal.