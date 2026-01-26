Cañete (Pimec) demana al Govern que exigeixi responsabilitats per la "crisi" Rodalies

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha demanat aquest dilluns al Govern que exigeixi responsabilitats per la "crisi" en Rodalies, i recorda que és una situació que no està provocada ni per l'empresa ni pels treballadors.
"Nosaltres ja hem dit al Govern que ells no són culpables però sí són responsables de la situació que vivim", afirma en un missatge en el seu compte de 'X', recollit per Europa Press, en el qual remarca que és una situació de col·lapse d'un mitjà de transport, en les seves paraules.
Recorda que Pimec va demanar "des del primer moment" que, davant d'aquesta situació, les empreses donessin tota la flexibilitat possible als treballadors, com ara teletreball o altres formes de flexibilització del treball.