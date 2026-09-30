Cañete (Pimec) demana consensos perquè hi hagi seguretat jurídica per augmentar l'oferta de lloguer

Assegura que els salaris han d'augmentar, però ho lliga a incrementar la productivitat
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha demanat consensos perquè els petits propietaris tinguin seguretat jurídica i posin els seus habitatges al mercat de lloguer i augmenti l'oferta, en referència a l'actual problema d'accés a l'habitatge, durant la seva intervenció en la 39 edició dels Premis Pimec, que se celebra aquest dimecres al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Han participat també el president de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i han estat presents, entre altres, el president del Parlament, Josep Rull, i el delegat del Govern, Carlos Prieto.
Cañete ha subratllat que les mesures que s'adoptin per solucionar-ho "no poden acabar reduint l'oferta d'habitatge" i que la protecció de les persones vulnerables no pot recaure en els petits propietaris.
Ha assegurat que, a més de ser un problema social, "és també un problema de competitivitat", ja que no poder accedir a un habitatge prop del lloc de feina és una de les causes de les dificultats de les empreses per cobrir llocs de treball.
SALARIS I PRODUCTIVITAT
Cañete ha assegurat que "és absolutament necessari fer créixer els salaris, és urgent i és necessari", però ho ha lligat a incrementar la productivitat i competitivitat de les empreses.
"No podem fer créixer els salaris de forma sostenible si no som capaces de fer créixer també la productivitat i la competitivitat", ha dit.
Així mateix, ha reclamat que "l'esforç que fan les empreses per incrementar les retribucions arribi realment als treballadors", alguna cosa que, ha dit, no passa en l'actualitat.
Ha explicat que de cada 100 euros addicionals de cost per augmentar el sou, "només 50 euros" acaba arribant al salari net dels treballadors.
MIGRACIÓ
El president de Pimec ha assegurat que "la migració és una necessitat" per a l'economia, ja que ha dit que, entre 2020 i 2023, es van crear 230.000 llocs de treball a Espanya, dels quals 180.000 van ser ocupats per immigrants.
"Els necessitem regulats", ha dit, i ha afegit que les empreses necessiten persones per a treballs i que Pimec treballa per a la contractació en origen.