Cañete (Pimec) defensa que el Govern central intervingui en l'OPA al Sabadell: És "preservació de les regles"

Sobre la reducció de la jornada laboral, diu que el debat "al carrer" està en el salari

BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha defensat que el Govern central intervingui en l'oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA sobre Banc Sabadell després de l'anunci aquest dilluns del president espanyol, Pedro Sánchez, de dur a terme una consulta pública: "No és una qüestió d'intervenció, és una qüestió de preservació de les regles".

"Ha passat amb les energètiques quan es va posar en marxa tot el tema de les energies fotovoltaiques o les energies verdes, que es va fer un butlletí oficial i el que es va fer és canviar les regles del joc enmig del partit. I per tant hem de ser, i som, molt exigents, amb les regles del joc. Molt exigents", ha dit en una entrevista d'aquest dilluns a TV3 recollida per Europa Press.

Ha expressat que Pimec no vol que hi hagi intervenció en el mercat, però ha matisat que en un mercat de competència el que cal són "condicions de competència" i ha demanat a l'executiu ser conscient de les decisions, en les seves paraules.

Preguntat per si creu que l'OPA és hostil, ha expressat que no sap si aquesta és la paraula, a parer seu, més adequada, però que "amistosa, sens dubte, no ha estat".

REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL

Sobre la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores que aquest dimarts el Consell de Ministres enviarà al Congrés dels Diputats, ha expressat que el debat "al carrer" no està en la reducció de jornada, sinó en el salari.

Ha afegit que un problema "molt important" en el sector laboral és la productivitat, atès que, segons ell, Espanya és el pitjor país d'Europa després de Turquia a nivell europeu en productivitat.