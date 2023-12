Cañete (Pimec) defensa facilitats per a la tornada d'empreses a Catalunya però sense "desavantatges"

Assegura que "la proposta que el Govern traurà sobre l'aeroport va bastant en la línia de la qual Pimec va proposar"



BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha defensat donar facilitats per a la tornada de les empreses a Catalunya, però sense que aquestes suposin "desavantatges" per les quals es van quedar.

"Facilitats, totes; demandes que tornin, totes; però el que no es pot fer són desavantatges per les quals no van marxar", ha sostingut en una entrevista d'aquest dilluns al diari 'Nació' recollida per Europa Press.

En aquest sentit, ha dit que la decisió l'han de prendre les pròpies empreses, textualment, i ha demanat fer que les coses passin: "En aquest país hauria d'haver-hi menys samba i més treball. Tenim molts titulars. Hauríem de fer que les coses passin. Perquè si tenim titulars i les coses no passen, llavors el que tenim són petards".

Ha reivindicat que "una de les transicions pendents a Espanya és que les pimes tinguin veu pròpia", un fet que al seu judici ha provocat que es vagin aprovant lleis que han beneficiat als interessos d'uns pocs i no a l'economia general d'Espanya.

També ha criticat que la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (Cepyme) és una entitat "que no té una personalitat pròpia que no pot presentar un mapa com el qual hi ha a Europa", ja que depèn al 100% de la CEOE, en les seves paraules.

YOLANDA DÍAZ I EL PRAT

Preguntat per la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha afirmat que tenen una "bona interlocució per tractar els problemes i voluntat de solucionar-los" que van desenvolupar durant la pandèmia.

"Vam tenir el que jo dic el telèfon vermell per solucionar problemes. Aquesta situació de crisi va generar una fluïda relació amb el ministeri de Treball", ha explicat.

Respecte a l'Aeroport de Barcelona-El Prat, Cañete ha assenyalat que "la proposta que el Govern traurà sobre l'aeroport va bastant en la línia de la qual Pimec va proposar", la qual segons el president de Pimec no trigarà molt a conèixer-se, textualment.