Cañete (Pimec) creu que la vaga de professors no és pertinent després de l'acord amb CCOO i la UGT

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha dit que la vaga de professors convocada des d'aquest dimarts i durant les pròximes setmanes no és pertinent després de l'acord del Govern amb CCOO i la UGT, que ha dit que suma 2.000 milions d'euros al pressupost d'educació i que redueix la jornada lectiva.
Ho ha dit aquest dimarts en la clausura de l'Assemblea General de Pimec, en la qual també ha participat el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau.
Cañete ha mostrat el seu reconeixement pels professors i que l'important és la qualitat de l'educació, però ha apuntat que "respectant tots els drets, també s'ha d'exigir que hi hagi una productivitat" que respongui als esforços que ha dit que fa la societat per a l'educació pública.