Cañete (Pimec) creu que el futur Govern haurà d'arribar a "acords asimètrics i transversals"

Demana a les empreses accionistes de Sabadell que tinguin "responsabilitat i visió"



BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha confiat que Catalunya tindrà Govern i que aquest, segons ha dit, haurà d'arribar a "acords asimètrics i transversals per poder governar".

En una entrevista d'aquest dilluns a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha alertat que "no hi haurà un altre tipus de combinació" que no sigui un eventual Govern transversal, el qual creu que també pot ser en minoria.

Ha afirmat que en qualsevol cas, el futur Govern representarà un "canvi" en la situació política de Catalunya i ha fet una crida als partits perquè evitin una repetició electoral, la qual creu que seria un error i un fracàs, textualment.

SABADELL

En preguntar-li per l'oferta pública d'adquisició (OPA) anunciada per BBVA sobre Banc Sabadell, Cañete ha indicat que en un moment en el qual s'ha concentrat molt el mercat, el moviment "no és bo, sobretot per a les pimes i les petites o microempreses".

Per això, ha demanat a les companyies que són accionistes de Sabadell que tinguin "responsabilitat i visió" respecte a la decisió que prenguin arribat el moment.