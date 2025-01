Cañete (Pimec) considera una "normalitat" el retorn de la seu social de Banc Sabadell a Catalunya

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha celebrat el retorn de la seu social de Banc Sabadell a Catalunya i considera "una normalitat que torni una seu que no se n'hauria hagut d'anar".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a Ser Catalunya recollida per Europa Press en què ha assegurat que el més natural "és tenir el cap on tens el cos, i això és el que et fa més eficaç i més eficient" i que el Sabadell és un banc que té una interrelació en les petites i mitjanes empreses, les qual financen i això és "oxigen" per a elles.

Preguntat per si creu que el canvi de seu té relació amb l'OPA de BBVA i interessos polítics, no ha entrat a valorar-ho i ha indicat que el que cal valorar és el seu retorn, a més d'afirmar que les empreses prenen aquestes decisions, que "normalment solen ser empresarials", bé sigui per estratègia o per ser més competitives.