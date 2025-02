Cañete (Pimec) comença el mandat amb un govern amb 4 àrees i voluntat d'"activisme empresarial"

La junta directiva compta amb un 30% de noves incorporacions i paritat de gènere

BARCELONA, 25 febr. (EUROPA PRESS) -

El president recentment reelegit de Pimec, Antoni Cañete, ha començat aquest dimarts el seu segon mandat al capdavant de la patronal amb una renovada junta directiva que té quatre grans àrees organitzatives i amb voluntat de fer "activisme empresarial" i que les pimes catalanes se sentin representades.

"Continuem cridant empresàries i empresaris a que estiguin on se les representa i defensa", ha declarat als mitjans abans de la primera reunió de la junta directiva, formada per 113 empresaris i representants de gremis i associacions de tots els sectors i territoris.

Quant a les quatre grans àrees, Josep Soto encapçalarà la d'Indústria i Nova Economia; Pere Cornellà estarà al capdavant de l'àrea Social; Antoni Torres assumirà la presidència de Serveis, i Emili Rousaud liderarà Economia i Treball.

Aquests departaments tindran un full de ruta i persones "empoderades" al capdavant per poder abordar els principals reptes socials, com la immigració i l'habitatge.

En aquest sentit, ha celebrat que la Generalitat comenci a pagar els subcontractes directament: "Això vol dir injectar liquiditat, tenir molta més viabilitat i resiliència de les empreses i, per tant, fer que els diners públics s'utilitzin bé en benefici de l'economia".

DIÀLEG SOCIAL ESPAÑOL

Per Cañete, la nova organització de Pimec és un "canvi important organitzatiu" que permet avançar cap a l'empoderament dels membres i la consolidació de la representació de les pimes per donar resposta als canvis que es necessiten.

En aquest sentit, el president ha apostat per donar continuïtat a la feina feta fins ara i perquè "les pimes tinguin veu pròpia dins el diàleg social espanyol".

"En la representació empresarial espanyola, tenim una anomalia, encara no tenim assegudes les petites i mitjanes empreses amb veu pròpia dins aquest diàleg", i ha defensat que la seva presència ha de ser d'immediata.

EL SECRETARI GENERAL, AL MARÇ

La junta directiva compta amb un 30% de noves incorporacions i paritat de gènere: "Aquesta configuració fa que siguem la primera entitat patronal que compleix la paritat, i no s'imaginen la dificultat que això comporta".

El consell executiu estarà format per una presidència, sis vicepresidències i 12 vocalies, i el consell executiu ampliat suma cinc vocals més.

Quant a les incorporacions, hi haurà nous noms que seran vocals per primera vegada: Xavier Pujol, Silvia Gabarró, Nati Pintado, Carlos Rabaneda, Borja Solans, Mónica Gregori i Álvaro Sánchez, i els tres últims assumiran la presidència de Pimec Lleida, de Pimec Comerç i de Pimec Joves, respectivament.

Les vicepresidències les ocuparan Miquel Camps, Mireia Cammany, Emili Rousaud, Emma Gumbert, Pere Cornellà i Antoni Torres.

Així mateix, en la primera reunió del comitè executiu del 4 de març es nomenarà la secretaria general, que continuarà capitanejada per Josep Ginesta si no hi ha canvis d'última hora.