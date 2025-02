Cañete (Pimec) celebra les bilaterals Generalitat-Estat i demana simplificació administrativa

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha celebrat aquest dilluns la "normalitat" pel que fa a la recuperació de les bilaterals entre la Generalitat i el Govern central després d'anys sense fer-se i ha demanat simplificació administrativa.

Ho ha dit en una compareixença davant els mitjans després d'una reunió amb el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, prèvia a la Comissió Bilateral Generalitat-Govern central i la Comissió Mixta de Transferències.

En la reunió també hi han assistit Foment, CCOO de Catalunya, la UGT de Catalunya, l'Associació de Municipis de Catalunya (AMC) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

Cañete ha valorat que els tres elements que s'abordaran en la bilateral --un consorci d'inversions, més jutges i 25.000 mossos-- són "absolutament necessaris", tant per a la seguretat com per al desenvolupament econòmic.

Així mateix, ha demanat que es recuperi la disposició addicional tercera, "que del 2009 al 2013 està sense dotació", per poder invertir en infraestructures, tant físiques com digitals.