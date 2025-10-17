Cañete (Pimec) assegura que pimes i autònoms "han guanyat el partit" de l'opa

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha assegurat aquest divendres que les pimes i els autònoms "han guanyat el partit" després del desenllaç de l'opa de BBVA al Sabadell l'endemà de fracassar en ser acceptada només pel 25,47% de les accions amb dret a vot.
"Com vam dir, en l'opa hostil de BBVA al Sabadell hi havia partit i les pimes i autònoms, tot i que hagi estat en la pròrroga, han guanyat aquest partit", ha destacat Cañete en una roda de premsa organitzada a la seu de Pimec.
Ha apuntat que aquest resultat garanteix la possibilitat d'un finançament més competitiu: "Això per a nosaltres és oxigen, perquè com més competència, millors condicions".
Alhora, ha demanat "respecte" per a BBVA, amb qui ha recordat que continuen cooperant, i ha celebrat que l'accionariat hagi pres la decisió "més enllà de la plusvàlua i amb consciència cap als empresaris".
Finalment, Cañete ha posat l'accent en la importància que un banc arrelat al territori i de rellevància per a les pimes "continuï sent present" a Catalunya.