Cañete (Pimec) alerta que no s'està ajustant l'oferta laboral amb la demanda

Demana augmentar la productivitat per apujar els salaris
BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha alertat aquest dimarts en la Forbes Catalonia Economic Summit que l'oferta laboral i la demanda no s'estan ajustant.
Considera que el gran problema de les empreses és trobar treballadors formats, un fet que "fa reflexionar" si s'hi afegeix l'atur actual del 10,3% a Espanya, i ha afegit que alguna cosa no s'està fent bé.
Cañete ha demanat canviar l'estratègia de polítiques d'ocupació en al·legar que les administracions destinen el 86% dels fons a polítiques passives "en comptes de fer-ho en actives".
Ha posat d'exemple que Catalunya té una demanda de 14.000 instal·ladors elèctrics (sector amb un salari mínim de gairebé 27.000 euros anuals, diu), però que no hi ha joves interessats en aquest sector.
SALARIS
Preguntat per la necessitat d'una millora salarial, ha respost que aquest és "el veritable debat" que s'ha d'encarar, i no el del temps de treball.
Per ell, "apujar salaris és necessari i urgent", però per fer-ho cal millorar la productivitat de les empreses i reduir l'absentisme.
ABSENTISME
Cañete accepta que parlar d'absentisme "és impopular", perquè pot semblar que es va contra els treballadors, però ha assegurat que no és així i que és un tema de sostenibilitat de la societat i l'estat del benestar.
Ha insistit que Espanya és el segon país europeu amb més absentisme, i que és un problema especialment rellevant a Navarra i Catalunya.