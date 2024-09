Cañete (Pimec) alerta d'un empitjorament de l'economia el 2025: "Venen núvols"

Diu que les bones dades actuals es deuen a condicions temporals

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha alertat d'un empitjorament de l'economia el 2025 i ha assegurat que "venen núvols".

Ho ha dit aquest dilluns en una trobada amb el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC), Carlos Puig de Travy, en la qual ha afegit que aquest any es tancarà amb bones dades i ha posat en dubte que es mantinguin durant el pròxim exercici.

Ha explicat que quan s'analitzen les dades d'importacions i exportacions de béns d'equip, es veu que hi ha "un problema a mitjà i llarg termini".

"Estic encantat amb l'últim informe Draghi --en referència al document de l'expresident italià Mario Draghi--, que posa el dit a la nafra: o a Europa comencem a liderar els canvis amb el compromís de fer una política per als interessos generals o ho passarem malament", ha dit.

Cañete ha apuntat que bona part de les bones dades econòmiques es deuen a condicions temporals com els fons Next Generation o l'illa energètica a la península Ibèrica, que ha dit que ha permès que les empreses tinguin una competitivitat més gran.

JORNADA LABORAL

Preguntat per Puig de Travy sobre la reducció de la jornada laboral que estudia el Govern central, ha demanat que es treballi "on pertany: al diàleg social i la negociació col·lectiva".

Ha alertat que les pimes i els autònoms poden tenir problemes per gestionar aquesta reducció de jornada, i ha reclamat que s'abordi "el problema en 360 graus", incloent la productivitat de l'economia espanyola.

"Podem continuar de victòria en victòria fins a la derrota final. Si no es té en compte la dimensió de les empreses en aquestes mesures, aquesta victòria pot provocar el tancament d'empreses", ha dit.

ECONOMIA CATALANA

Precisament la productivitat és un dels riscos sobre l'economia catalana que Cañete ha dit que ha de fer front el govern de Salvador Illa.

Ha afegit que l'executiu català ha de donar resposta als problemes que tenen les empreses per trobar treballadors, fet que ha dit que és difícil d'explicar quan hi ha una taxa d'atur de l'11% en el conjunt d'Espanya i del 9% a Catalunya: "Alguna cosa fem malament".

També ha assenyalat la necessitat de crear talent, reduir les càrregues administratives i que la fiscalitat sigui "justa i competitiva".

FINANÇAMENT SINGULAR

Preguntat per la premsa sobre el finançament singular de Catalunya, Cañete ha dit que cal fer "molta pedagogia fora" de Catalunya.

"Quan surts fora, hi ha gent que veu les coses com que 'els catalans ens roben'. No, no, perdona, els catalans som els més solidaris del país i amb diferència", ha dit, tot i que ha demanat saber gestionar els recursos propis i fer autocrítica.