Cañete (Pimec) afirma que el 60% de les baixes llargues són a Catalunya i avisa de l'ús de recursos

BARCELONA 19 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha afirmat que més del 60% de les baixes de llarga durada a Espanya estan a Catalunya, i recorda que Catalunya disposa de 60 milions per generar dinàmiques que millorin la gestió en els CAPs d'aquest tema però que "com d'alguna manera no s'usen" es retornen.
Ho ha dit en una entrevista del diari 'Llaura', recollida aquest diumenge per Europa Press, en la qual diu que Pimec proposa que s'usin aquests recursos perquè "les persones siguin tractades a temps quan estan malaltes" i que se'ls facin les proves necessàries al més aviat possible.
Considera que es pot fer una millor gestió dels recursos i que els tractaments es facin una mica abans perquè la gent pugui ser curada més ràpidament: "El que no té cap explicació és que el sistema estigui col·lapsant i tenint la mútua disponibilitat per poder-ho descol·lapsar, no s'autoritzi".
A més, ha indicat que les baixes laborals suposen un cost de 62.000 milions d'euros, per la qual cosa insisteix que s'han de "dedicar recursos i sobretot que la gent estigui bé", així com apostar per unes empreses competitives i productives.
"Què proposa Pimec? Un debat no ideològic, serè, amb el Govern, els partits, els sindicats i nosaltres, com a agents i interlocutors, per fer, d'alguna forma, l'anàlisi de la situació i no retornar els diners. Les baixes a la gent s'han de donar i serem els primers que ho demanarem i ho exigirem", afegeix.