La candidatura de Puigdemont per al 12M es dirà 'Junts+ Puigdemont per Catalunya'

BARCELONA, 27 març (EUROPA PRESS) -

La candidatura encapçalada per l'eurodiputat i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, per a les eleccions catalanes del 12M es dirà 'Junts+ Puigdemont per Catalunya'.

Junts ha dit aquest dimecres en un comunicat que la voluntat de la candidatura és afrontar una nova etapa "incorporant perfils i suports provinents de diferents sectors".

També ha afirmat que l'objectiu és "recuperar la força de la unitat i retornar als ciutadans la confiança en les institucions catalanes".

Puigdemont va signar dimarts a Perpinyà (França) l'Acord del Vernet amb 7 formacions petites per liderar una candidatura més enllà de les sigles de Junts: Joventut Republicana, Verds-Alternativa Verda, Reagrupament, Acció per la República, Estat Català, Moviment d'Esquerres de Catalunya (MESCat) i Demòcrates.

Per ell, l'acord amb aquests partits demostra la voluntat de Junts de sumar per "construir un projecte que governi, però que lideri, i que ho faci sense deixar cap carpeta de banda i sense sortir renunciat de casa".