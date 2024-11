La candidatura de Godàs activa 100 persones per a 500 actes arreu de Catalunya

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -

La candidatura Nova Esquerra Nacional, encapçalada per Xavier Godàs, activarà a partir d'aquest dimarts 100 persones "referents" per fer uns 500 actes arreu de Catalunya abans que se celebri el congrés del 30 de novembre en el qual es disputarà el lideratge del partit.

En un comunicat, la candidatura ha explicat que entre les persones que participaran en aquestes trobades hi ha l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, exdirigents del partit com Joan Puigcercós, les exconselleres Dolors Bassa, Alba Vergés i Marta Cid i les exdiputades Carme Porta i Núria Picas.

També s'hi han implicat representants municipals com l'alcalde de Martorelles (Barcelona), Marc Candela, i l'alcaldessa d'Ordis (Girona), Anna Torrentà, que se sumaran a les 60 persones que impulsen la candidatura des de l'agost.

Nova Esquerra Nacional ja ha organitzat més d'un centenar d'actes per tot el territori: "Nosaltres volem guanyar per la via del convenciment, no de la força", ha assegurat Godàs, que ha sostingut que la seva candidatura és una mostra que es pot fer política amb posicionaments clars.

La candidata a secretària general del partit de Nova Esquerra Nacional, Alba Camps, ha subratllat que "el primer pas per recosir és deixar d'estripar", i ha destacat que la seva candidatura ha rebut mostres de suport on ha anat a fer actes.