La candidatura Foc Nou presenta uns 500 avals per al congrés d'ERC del 30 de novembre

Solà avisa que "no hi haurà proporcionalitat" entre els avals i els resultats del Congrés

BARCELONA, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

La candidatura Foc Nou ha presentat aquest divendres "mig miler" d'avals que els permetran presentar-se al Congrés d'ERC del pròxim 30 de gener --necessiten un mínim de 412 per presentar-s'hi--.

En unes declaracions després de registrar els avals a la seu del partit, la candidata a presidir la formació, Helena Solà, ha celebrat haver aconseguit els suports suficients i ha subratllat que ho fan per "obrir una nova etapa" en el partit.

"Pensem que no hi haurà proporcionalitat entre els avals recollits i els vots, per una cosa molt senzilla: els avals els coneixem, no són secrets, el vot és secret. Aquí hi ha una gran diferència", ha avisat Solà.

Ha afirmat que hi ha candidatures que ja havien començat a demanar avals des d'abans de l'estiu, per la qual cosa n'hi havia molts que estaven aparaulats, i ha afegit que hi ha persones que els han dit que no s'han sentit còmodes amb aquesta situació: "S'han sentit forçats i forçades".

FOC NOU O "LA PORQUERIA" D'ABANS

Per la seva banda, el candidat a secretari general de Foc Nou i exconseller, Alfred Bosch, ha cridat la militància a triar entre la seva candidatura i "la porqueria" que considera que hi ha hagut fins ara al capdavant d'ERC.

Bosch ha recomanat a tots els militants, fins i tot a l'exlíder dels republicans i candidat de Militància Decidim, Oriol Junqueras, votar Foc Nou "si volen canvi".

"Hem de deixar de fer una sèrie de coses, com pactar de manera sistemàtica amb el PSC. Hem de posar la independència al centre", ha subratllat Solà.

Solà ha apostat per "fer neteja" després de la polèmica pels cartells sobre l'Alzheimer contra l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall i el seu germà i exlíder d'ERC a Barcelona, Ernest Mararagall.

SEGONA VOLTA

Preguntats sobre què faran en cas que hi hagi una segona volta, Solà ha respost que ara mateix no tenen cap acord amb cap altra candidatura i que surten "a guanyar", i ha assenyalat que després del 30 de novembre, en funció de l'escenari que hi hagi, parlaran i negociaran amb la resta de candidatures.

"Aprofito per desmentir algunes afirmacions o rumors que han corregut, no sé si de manera més o menys interessada, però no hi ha res cert sobre aquest tema", ha sostingut en al·lusió als possibles suports a alguna de les altres dues candidatures Militància Decidim i Nova Esquerra Nacional.