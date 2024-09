La candidatura d'ERC Foc Nou demana "conseqüències" després dels missatges de Rovira de l'estructura B

BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -

La tercera candidatura per liderar ERC Foc Nou --integrada per l'exconseller Alfred Bosch-- ha demanat que hi hagi "conseqüències" després de la filtració d'uns missatges de la secretària general del partit, Marta Rovira, sobre la seva reacció als cartells difamatoris contra els germans Maragall promoguts per una estructura B del partit.

En un missatge a X aquest dilluns, la candidatura ha atribuït l'ocorregut amb aquest cas a "les dues opcions oficialistes" a liderar el partit, en al·lusió a l'encapçalada per l'exlíder de la formació Oriol Junqueras, Militància Decidim, i la de Nova Esquerra Nacional, que encara no ha nomenat cap líder.

"Expressem tristor, estupefacció i condemna. Ara cal serenitat, esclariment, conseqüències i, sobretot, fer net de debò", ha sostingut Foc Nou, que ha afegit que això els reafirma com una alternativa constructiva a liderar el partit.