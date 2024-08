La candidatura alternativa a Junqueras: el projecte que no gira "al voltant d'una persona"

'Nova Esquerra Nacional' vol "tornar a l'essència d'ERC" i als seus principis

La candidatura alternativa a la de l'exlíder d'ERC Oriol Junqueras per liderar el partit, 'Nova Esquerra Nacional', s'ha presentat aquest dijous amb un projecte de lideratge coral que no gira "al voltant d'una persona", sinó al voltant d'unes idees.

Així ho ha explicat en un acte a Barcelona l'exconsellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i diputada d'ERC al Congrés, Teresa Jordà, en una intervenció en la qual ha assegurat que ERC "ha tancat un cicle polític" després de 13 anys sota el lideratge de Junqueras i que l'objectiu de la candidatura és preservar els valors ètics de la formació.

"Fan falta nous lideratges i noves maneres de fer. Escoltarem més atents que ningú quines són les propostes que la candidatura de Junqueras fa", ha dit Jordà, que ha avançat també que encara no s'ha decidit qui liderarà 'Nova Esquerra Nacional'.

L'alcalde de Manresa (Barcelona), Marc Aloy, que també ha exercit de portaveu en la presentació de la candidatura, ha dit que la pèrdua de confiança de la ciutadania només es pot revertir amb "una direcció renovada" que pugui fer una crítica rigorosa, constructiva i necessària del que s'ha de millorar al partit.

En aquest sentit, ha dit que és el moment de donar un nou impuls a ERC amb "noves mirades, persones que portin aire fresc i noves maneres de fer" amb una estratègia per la qual ha afirmat que és imprescindible una renovació.

PROJECTE DE LA CANDIDATURA

'Nova Esquerra Nacional' s'ha presentat com un projecte per "tornar a l'essència d'Esquerra Republicana, als principis ideològics i als valors" que fonamenten la formació i destaca una perspectiva col·lectiva i de debat intern.

Així, defensa un projecte nítidament d'esquerres; un "projecte d'alliberament nacional" amb l'objectiu d'assolir la independència amb un referèndum d'autodeterminació; amb aliances estratègiques amb entitats i moviments socials; amb el municipalisme com a base, i amb els valors republicans com a fonament.

CONGRÉS D'ERC

Per la seva banda, l'exdiputada del Parlament Alba Camps ha assenyalat que la nova organització d'ERC ha de basar-se en els valors del benestar i en la defensa dels drets col·lectius, "una organització basada en l'escolta honesta, transparent".

"Que els lideratges estiguin al servei de l'organització i no l'organització al servei dels lideratges", ha sostingut Camps, que ha advocat per la corresponsabilitat en la presa de decisions apostant per les assemblees.

Preguntada pel canvi de data que Oriol Junqueras reclama pel Congrés dels republicans en el qual es decidirà la direcció del partit fixat pel 30 de novembre, Camps ha reivindicat que estan en contra per respecte a les decisions de l'Executiva del partit.

'Nova Esquerra Nacional' concorrerà al Congrés d'ERC com a alternativa a la candidatura liderada per Oriol Junqueras, i Camps ha sostingut: "No ens fa por un avançament d'aquest congrés. Estarem preparades sigui quan sigui".

PARTIDARIS I CONTRARIS DE L'ACORD AMB PSC

Preguntat per la participació en la candidatura tant de partidaris com de detractors de l'acord d'ERC amb el PSC per a la investidura de Salvador Illa, l'exalcalde de Vilassar de Dalt (Barcelona), Xavier Godàs, ha assegurat que "hi ha representants del 'sí' i del 'no" que han treballat units fins i tot durant el procés de consulta interna per l'acord.

"Els acords fonamentalment s'hauran de complir, és el mandat que tenim", ha sostingut Godàs, que ha reivindicat que ERC és una organització disciplinada.

D'altra banda, Godàs ha explicat que el concepte 'nacional' recollit en el nom de la candidatura respon al fet que "la nació existeix, és un fet constatable en termes històrics i actuals" i ha defensat --textualment-- una nació que, mentre no sigui estat, inclogui i integri a tothom.

"El que ens distingeix de la dreta és que volem una nació de base republicana per a tots, no per a alguns. La nostra nació no té propietaris", ha conclòs.

La candidatura està formada per una seixantena de persones, entre les quals es troben la fins a aquest dimecres portaveu d'ERC, Raquel Sans; la senadora Sara Bailac; la diputada al Congrés Pilar Vallugera, així com Marta Vilaret, Marc Ramentol i Anna Torrentà, entre d'altres.