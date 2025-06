La candidata oficialista s'imposa en les primàries de Podem a Navarra i a Catalunya guanya l'ex-número dos del partit

Roldán aconsegueix el 51% dels vots a Navarra i va demanar a la seva única consellera i exlíder del partit abandonar el govern de Chivite

MADRID, 28 juny (EUROPA PRESS) -

La candidata oficialista a liderar Podem Navarra, Neniques Roldán, s'ha imposat en les primàries per triar nova direcció autonòmica, en aconseguir el 51% dels vots (186 suports) dels inscrits a la comunitat.

També s'ha donat un resultat ajustat a Catalunya, una vegada que l'exsecretària d'Organització María Pozuelo s'ha alçat amb el 52,44% dels sufragis emesos (795 vots) mentre que a Castella i Lleó ha estat confirmat com a coordinador autonòmic Miguel Ángel Llamas, que era l'únic aspirant i ha aconseguit el 84,2% dels suports de la militància.

DEMANA QUE LA CONSELLERA A NAVARRA DEIXI L'EXECUTIU

En el cas de Navarra les primàries han estat ajustades i s'han decantat a favor de la consellera estatal del partit i pròxima a la cúpula estatal que dirigeix la secretària general de Podem, Ione Belarra.

D'aquesta manera, Roldán ha guanyat el procés amb un estret marge, atès que l'aspirant alternatiu, Txuma Huarte, s'ha quedat en el 42,3% del vot emès pels inscrits (155) mentre que el 7% restant de l'escrutini és vot en blanc (26).

En aquesta comunitat es dona la circumstància que l'única consellera que té Podem en un govern autonòmic, la vice-presidenta tercera i titular de la cartera d'Habitatge, Begoña Alfaro, va decidir no optar a la reelecció com a coordinadora del partit a Navarra i va manifestar les seves diferències respecte a l'estratègia que manté la direcció estatal de Belarra.

També la irrupció del cas de presumpta corrupció de l'ex-número tres del PSOE Santos Cerdán ha impactat internament a Podem, atès que la recentment elegida líder del partit va reclamar a Alfaro que sortís de l'executiu autonòmic que presideix la socialista María Chivite, que estava ara en el focus de la investigació de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil en la trama Koldo.

El secretari general estatal i coportaveu del partit, Pablo Fernández, va donar suport a aquesta petició i va assegurar que a la llum del cas Koldo resulta evident que Podem no podia compartir el govern foral amb el PSOE, si bé la decisió quedava en mans d'Alfaro i del partit en la comunitat.

Davant d'això, la direcció sortint de la formació morada a Navarra va dir que una hipotètica marxa de l'executiu de Chivite només es podia prendre des de la coalició Contigo Navarra, en la qual es va referenciar Podem en els últims comicis autonòmics i veia inadmissible que el número tres del partit a escala nacional defensés les tesis d'una de les candidates a les primàries, la qual cosa trencava el principi de neutralitat.

POZUELO ACONSEGUEIX LIDERAR PODEM CATALUNYA EN EL SEGON INTENT

D'altra banda, les primàries a Catalunya acaben amb un període en el qual el partit ha estat comandat per una gestora després de la dimissió, per motius personals, de l'excoordinadora autonòmica Conchi Abellán.

La vencedora ha estat María Pozuelo, que va rivalitzar precisament amb Abellán en les anteriors primàries després de ser la seva secretària d'Organització, i ara s'ha imposat a l'exregidor de Cornellà de Llobregat (Barcelona) Mari Carmen López, que s'ha quedat en el 36,4% dels vots emesos. En aquest procés l'11% de la militància que ha participat en el procés ha optat pel vot en blanc.

A Castella i Lleó el resultat era clar i reemplaçarà com a líder autonòmic precisament a Pablo Fernández, que ja va decidir fa temps no tornar a concórrer com a candidat als futurs comicis de la comunitat ni estar al capdavant del partit a escala territorial.