El candidat de Vox per Igualada Daniel Carmona serà el número 1 al Senat per Barcelona

BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcaldable de Vox per Igualada (Barcelona) en les últimes eleccions municipals, el metge Daniel Carmona, encapçalarà la llista de Vox al Senat per Barcelona en les eleccions del pròxim 23 de juliol, segons informa el partit en un comunicat aquest dimecres.

Carmona és cirurgià, ha treballat a l'Hospital d'Igualada i ha format part del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Anoia (Barcelona), a més de ser soci de l'Associació Catalana d'Estudis Bioètics.

En les últimes municipals, la candidatura liderada per Carmona a l'Ajuntament d'Igualada no va aconseguir representació, després de recollir gairebé un 4% dels vots.

La número 2 per Barcelona al Senat serà María del Mar Buscá, quarta de la llista de Vox per Barcelona liderada per Gonzalo de Oro Pulido, mentre que en el número 3 hi anirà l'economista David Cosculluela.

A Tarragona, el número 1 al Senat serà el regidor de Vox a Calafell (Tarragona) Tibor Rius; a Lleida, ho serà Isabel Mas Picatoste, mentre que a Girona el cap de llista serà Ana María Catalán.