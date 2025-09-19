Adam Manyé recorrerà contra el resultat de les primàries d'ERC a Girona

GIRONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
El candidat a les primàries de la federació local d'ERC de Girona per a les eleccions municipals del maig del 2027, Adam Manyé, recorrerà contra el resultat que va donar la victòria aquest dijous a l'exalcalde de Sant Julià de Ramis (Girona) Marc Puigtió per un sol vot.
Fonts republicanes han explicat a Europa Press que Manyé impugnarà el resultat per un vot nul que va decantar la victòria cap a Puigtió, i també hi va haver dos vots en blanc.
Així ho va decidir la militància de Girona en una assemblea local que es va celebrar dijous, en la qual s'havia de decidir entre aquests dos candidats.