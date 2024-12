Candela Lopez (Comuns) veu en el règim sancionador d'Habitatge un "primer gest" per als Pressupostos

Emmarca en una "estratègia de negociació" que ERC descarti més acords si no hi ha compliments

BARCELONA, 28 des. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora dels Comuns i diputada al Congrés, Candela López, ha qualificat de "bon primer gest" de cara a la negociació dels Pressupostos catalans de 2025 que el president de la Generalitat, Salvador Illa, digués que Catalunya serà la primera comunitat autònoma a aplicar el règim sancionador de la Llei d'Habitatge.

En una entrevista d'Europa Press, ha recordat que aquesta és una de les condicions que demanen els Comuns en el marc de les negociacions dels comptes: "Ho veiem una bona notícia, veiem que es pot començar a avançar en aquestes negociacions i en aquests Pressupostos que esperem que tirin endavant el més aviat possible".

López ha reconegut que les converses per aprovar els comptes "continuen parades", ha desitjat que es reprenguin després de les festes nadalenques ja que fins ara només han abordat la carpeta relativa a l'habitatge, i ha afegit que encara queda molt per avançar per poder tenir Pressupostos.

La també vicepresidenta de la Diputació de Barcelona ha detallat que en les negociacions pressupostàries també han proposat "duplicar la taxa turística" i que els ajuntaments puguin invertir una part d'aquesta taxa per fer polítiques d'habitatge.

L'ESTRATÈGIA D'ERC

Preguntada per si tenen sintonia amb ERC per poder fer que el PSC es mogui en polítiques d'habitatge, López ha desitjat que es puguin "trobar en moltes d'aquestes mesures" amb els republicans, i ha subratllat que Catalunya ha avançat quan les forces d'esquerres s'han posat d'acord.

Sobre l'avís que ha fet el recentment reelegit president d'ERC, Oriol Junqueras, que no arribaran a més acords amb els socialistes fins que no hi hagi compliment dels quals ja es van pactar, la líder dels Comuns ho ha emmarcat en una "estratègia de negociació".

López també ha assenyalat que el PSC és qui té la centralitat de les negociacions i per tant és "qui ha d'impulsar-les i qui ha de donar respostes a les exigències dels Comuns i d'ERC".

HARD ROCK

La líder dels Comuns ha confiat que el projecte del Hard Rock no tirarà endavant després de la modificació de la llei que regula la fiscalitat del joc --una mesura que formava part de l'acord d'investidura entre PSC i Comuns--, malgrat que el Govern hagi afirmat que està disposat a donar llum verda al Pla Director Urbanístic (PDU).

"Fins i tot la mateixa patronal del joc ho ha dit, que amb aquest increment del 10 al 55% no veuen cap incentiu per instal·lar-se al Camp de Tarragona. Ha donat per mort aquest projecte", ha destacat.

NOU CICLE ALS COMUNS

En clau interna i després de ser reelegida el novembre com a coordinadora dels Comuns, López ha detallat que el seu objectiu és desplegar el projecte polític "a tots els racons de Catalunya", un repte ambiciós i que els costarà, però ha insistit que aquest és un dels primers propòsits de la seva organització.

Els Comuns també aspiren a incrementar la xifra de 180 regidors que tenen a tota Catalunya de cara a les eleccions municipals de 2027, així com el nombre d'alcaldies i de presència a governs municipals, encara que López ha descartat fixar-se una xifra: "Encara ens falta molt treball de diagnòstic", ha reconegut.

Preguntada per si es plantegen presentar-se a les properes municipals en solitari com a Comuns o reeditar la coalició amb Podem, ha respost que intentaran "preservar aquests acords que són un tresor" i també ampliar-los.