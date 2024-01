Candela López (Comuns) substituirà Lilith Verstrynge com a diputada al Congrés

Sumar guanya així una diputada i Podem en perd una amb la marxa de Verstrynge

BARCELONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -

La presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciat i celebrat aquest dissabte que la cocoordinadora dels Comuns i vicepresidenta tercera de la Diputació de Barcelona, Candela López, serà diputada al Congrés després de la marxa de l'ex-secretària d'organització de Podem Lilith Verstrynge.

En l'assemblea d'En Comú Podem del Baix Llobregat a Cornellà de Llobregat (Barcelona), ha destacat que "és un dia especial també pel Baix Llobregat", comarca on hi ha Castelldefels (Barcelona), municipi del qual López va ser alcaldessa del 2015 al 2017.

"És un orgull per a nosaltres i estem convençudes que faràs una feina extraordinària", ha dit a López en el seu discurs.

CANDELA LÓPEZ

En una publicació a X, recollida per Europa Press, López ha expressat que assumeix "la responsabilitat amb l'orgull de representar els Comuns on sigui necessari".

"Sumem esforços i fem créixer el projecte per millorar la vida de les dones i els homes d'aquest país", ha afegit.

Amb l'arribada de Candela López a la Cambra, Sumar guanyarà una diputada més entre les seves files, mentre que Podem perdrà un representant al Congrés.

ALBIACH I MACROINFRAESTRUCTURES

En referència al projecte del Hard Rock i de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, Albiach ha reforçat que "s'ha de dir que no a totes les macroinfraestructures" que, segons ella, hipotequen el futur de Catalunya.

"Ja vam aturar una vegada l'ampliació de l'aeroport del Prat i ho tornarem a fer", ha alertat, i ha afegit que ho faran conjuntament amb les entitats socials.

Ha destacat que davant aquestes mesures no cal plantejar un enfrontament entre progrés i ecologisme, sinó que "no hi haurà progrés sense ecologisme".