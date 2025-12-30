Candela López (Comuns) refreda la possibilitat de llistes conjuntes amb ERC i CUP: "El mateix Junqueras ho ha rebutjat"

Defensa prioritzar "propostes realistes" i l'entesa de les esquerres en polítiques concretes
BARCELONA, 30 des. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora dels Comuns i diputada al Congrés, Candela López, ha allunyat la possibilitat de conformar candidatures conjuntes entre la seva formació, ERC i la CUP al Congrés dels Diputats i al Parlament, com ha proposat aquesta setmana l'exdiputat d'ERC al Congrés Joan Tardà.
"En realitat no som nosaltres els que hem rebutjat aquesta proposta, ha estat la mateixa ERC, el mateix Oriol Junqueras, qui ha rebutjat aquesta proposta dels seus companys", ha dit López en una entrevista d'Europa Press.
López ha celebrat que existeixi aquesta proposta de Tardà, però ha constatat que la direcció d'ERC ja ha descartat en diferents ocasions aquesta possibilitat, i que la prioritat dels Comuns és, en tot cas, parlar de "propostes realistes" i d'entesa en polítiques concretes.
La dirigent del partit ha sostingut que l'entesa entre forces polítiques d'esquerres és un element polític que tenen en comú amb l'exdirigent republicà.
"És veritat que és un espai on sempre ens trobem, tant amb Tardà com amb Rufián, que també ha estat sempre proper a aquestes tesis d'entesa de les esquerres. Estem en temps on hem d'obligar-nos a entendre'ns més, a afrontar reptes comuns", ha valorat.
HABITATGE, CATALÀ I EXTREMA DRETA
Ha afegit que cada partit té la seva agenda política --"nosaltres també tenim la nostra", ha remarcat-- i que els fronts amplis en les polítiques han de prioritzar temes com l'habitatge, la defensa del català i fer front a l'extrema dreta, àmbits en què també inclouen al PSC.
Finalment, ha afirmat que els Comuns "sempre han liderat l'entesa de les esquerres", i que les han practicat i ho seguiran fent, tant a Catalunya, com amb les forces polítiques plurinacionals en l'àmbit estatal.