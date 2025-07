Candela López (Comuns) insta Sánchez a "desencallar" la ILP per regular immigrants

Veu avenços en el finançament, però exigeix l'ordinalitat i recaptar tot l'IRPF

SANT VICENÇ DELS HORTS (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)

La coordinadora dels Comuns Candela López ha demanat al PSOE que "desencalli d'una vegada per sempre la ILP de regulació ja per garantir més drets a aquestes persones", en referència a la iniciativa legislativa popular (ILP) que insta a regularitzar immigrants a Espanya.

Ho ha declarat als periodistes en visitar juntament amb el diputat del Parlament Lluís Mijoler la festa major de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), on "Vox ha intentat una altra vegada encoratjar l'odi" als barris, en referència a la concentració que va convocar aquest dijous per reivindicar seguretat.

"No van mobilitzar més de 50 persones, i el que sí que vam veure mobilitzat van ser els més de 200 veïns i veïnes que van dir que no pertocava per a l'odi", ha destacat López.

Per això ha defensat que les persones en situació irregular tinguin garantits els seus drets: "Si no, el que acaba passant és que acaben explotant més aquestes persones per la seva situació irregular".

MONTORO

Sobre el cas de presumpta corrupció que afecta l'exministre popular d'Hisenda Cristóbal Montoro, ha recordat "aquelles paraules del senyor Montoro dient que calia retallar serveis públics perquè no hi havia diners".

"Mentrestant el que estava fent era beneficiar les grans empreses. Avui hem vist com els facilitava estalviar-se mil milions d'euros per als seus beneficis", ha criticat.

Per això, ha demanat "total transparència davant d'aquest cas" als expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy (en els mandats dels quals Montoro va ser ministre" i l'actual líder popular, Alberto Núñez Feijóo.

A més, ha reclamat "modificar les lleis perquè les empreses corruptores no puguin tornar a ser corrompudes per partits".

FINANÇAMENT SINGULAR

Respecte a la negociació Estat-Generalitat per al finançament singular de Catalunya, ha dit que "s'ha avançat".

"En alguns assumptes veiem com es reconeix aquesta singularitat de Catalunya per també tenir uns serveis autogestionats", com els Mossos d'Esquadra i la sanitat, que es gestionen des de Catalunya.

Segons ella, "per tant, hi ha aquest reconeixement a la singularitat de la necessitat de finançar aquests serveis".

"Veiem com es garantiran més recursos per poder finançar molts d'aquests serveis, però evidentment queden algunes assignatures pendents", ha avisat.

Així, els Comuns exigeixen que s'aconsegueixi el 100% de la recaptació de l'IRPF i que s'arribi "fins al final" amb el principi d'ordinalitat.