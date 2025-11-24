Candela López (Comuns) fa costat a García Ortiz i el seu possible recorregut judicial davant el TC

BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora dels Comuns i diputada al Congrés, Candela López, ha manifestat aquest dilluns el seu suport al ja ex-fiscal general de l'Estat Álvaro García Ortiz i el seu possible recorregut judicial davant el Tribunal Constitucional (TC).
"De manera transparent cal fer aquesta substitució del fiscal general i donar suport al fiscal general en el seu recorregut judicial davant el TC", ha destacat en una roda de premsa, en la qual ha defensat la necessitat de tenir una justícia a l'alçada d'una democràcia avançada.
Per López, aquest cas evidencia que hi ha "una dreta que vol guanyar als tribunals el que no aconsegueix guanyar a les urnes".
"Hem vist (Isabel Díaz) Ayuso celebrar aquesta sentència contra el fiscal. Això és una prova més de la intencionalitat política que hi havia darrere el procés, quan en realitat el que hauria d'haver estat jutjat és la seva parella, que és un defraudador fiscal confés", ha sostingut.
En la seva opinió, el que s'ha intentat és erosionar el govern de Pedro Sánchez quan, segons López, qui perd és la democràcia: "Quan parlem de lawfare és el que defineix aquest cas", ha lamentat.
PUJOL
Sobre l'inici del judici a la família Pujol, ha reclamat que serveixi perquè s'aclareixin "tots els fets" més enllà de mostrar respecte i consideració per la salut de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol.
"No volem que aquest judici es converteixi en un espectacle ni en un càstig públic, però Pujol no és un ciutadà anònim. És un expresident que va governar durant dècades el país i ell mateix va reconèixer públicament haver tingut diners a l'estranger sense regularitzar", ha constatat.
En aquest sentit, considera que el cas Pujol pot servir per mesurar la qualitat democràtica, si el poder polític pot servir per enriquir un entorn familiar, el paper de les institucions i "si la veritat es pot acabar diluint amb el pas del temps".