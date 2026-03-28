Candela López (Comuns) demana a Junts no donar "l'esquena" a llogaters amb el decret d'habitatge

CASTELLDEFELS (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)
La coordinadora dels Comuns Candela López ha demanat a Junts que s'assegui a negociar el decret d'habitatge impulsat pel Govern per prorrogar els contractes de lloguer i limitar pujades a un 2%: "Els demanem que defensin els interessos dels catalans i que no donin l'esquena a tots aquests llogaters".
Ho ha dit aquest dissabte en declaracions als mitjans des de Castelldefels (Barcelona), on ha celebrat que s'hagi aprovat el primer escut social davant dels efectes de la guerra a Orient Mitjà, encara que creu que "no és suficient" i que és necessari abordar l'accés a l'habitatge.
Ha insistit a Junts perquè negociïn aquest decret i ha dit que és necessari que "tots els partits polítics defensin els interessos de la ciutadania", afegint que la seva formació exté la mà a totes les forces que vulguin defensar aquests interessos.
A més, també ha fet una crida als inquilins a que demanin de manera "immediata" la pròrroga dels lloguers i al fet que es mobilitzin perquè aquest decret sigui una realitat de manera permanent per al conjunt dels ciutadans.
PRESSUPOSTOS
Preguntada per l'aprovació de Pressupostos a Catalunya ha advertit que la negociació s'ha de tornar a obrir per "anar més enllà" i abordar les conseqüències del conflicte a Orient Mitjà, per la qual cosa ha emplaçat a l'executiu a asseure's a negociar per fer efectius els comptes el més aviat possible.
Sobre si serà possible que s'aprovin abans d'estiu ha afirmat que això és responsabilitat del Govern: "Emplacem al Govern a que doni resposta a aquestes peticions que nosaltres també posarem sobre la taula ara mateix i també que ERC i el PSC puguin avançar en aquestes negociacions", ha resolt.